РИАМО - 5 дек. Квартира загорелась в доме на 1-й Дубровской улице в Юго-Восточном округе столицы, спасены пять жильцов, один погиб, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в доме №4 поступило в 20:00 субботы. Горела квартира на первом этаже.

«В ходе тушения пожара были спасены пять граждан, одного человека передали наряду скорой помощи для осмотра. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.

В 20:17 пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.