РИАМО - 5 дек. В подмосковном городе Раменское проходит VII открытый турнир по художественной гимнастике «Гжельские узоры», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 300 до 500 человек. На территории Дворца спорта «Борисоглебский» гимнастки соревнуются как в личном, так и в командном первенстве. К участию допускаются девушки 2005-2015 годов рождения.

«Соревнования по художественной гимнастике всегда являются украшением спортивной жизни региона. Это яркое проявление силы, красоты, выносливости, гибкости и грации. Кроме спортивной составляющей, у турнира «Гжельские узоры» есть еще и большая культурная часть», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что организаторы состязаний знакомят участниц с народным промыслом «Гжель», который имеет большие традиции на территории Раменского городского округа.

«Это отличный пример интеграции культуры и спорта», — резюмировал министр.