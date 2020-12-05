РИАМО - 5 дек. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за волонтерскую деятельность победителя всероссийского конкурса «Большая перемена», 16-летнюю школьницу из подмосковного Домодедова Натэллу Дьячкову в рамках видеоконференции в День добровольца, говорится в сообщении пресс-службы платформы «Россия — страна возможностей».

Девушка рассказала главе государства о своем проекте «Волонтеры образования», который она создала вместе с другими участниками конкурса. В проекте школьники-волонтеры помогают другим ребятам, которые по каким-то причинам не поняли темы учебной программы. Путин подчеркнул, что деятельность Натэллы очень важна.

«В условиях пандемии очень трудно наладить нормальный учебный процесс. Для нашей страны это оказалось легче, чем для других, потому что соответствующие техника, оборудование, программное обеспечение у нас достигли такого уровня, что можно было их достаточно быстро доработать, переключить и использовать для онлайн-образования и для онлайн-медицины. То, что вы делаете — это чрезвычайно важное дополнение к тому, что делается со стороны государства», — сказал Путин.

Президент отметил, что помощь старшеклассников ученикам младшего возраста очень важна, потому что они пользуются у них доверием.

«Старшеклассники — авторитет для малышей. Вы в полном смысле находитесь, как говорится, «в тренде» и делаете совсем немаленькое дело. Если вашему примеру последуют другие ученики старших классов, это будет очень хорошим подспорьем для системы образования в целом. Большое вам спасибо!» — сказал Путин.

Также президент пожелал школьнице успехов в получении образования в МГУ — девушка собирается поступать на психологический факультет, а после обучения открыть собственный центр детского развития.

«Своей жизнью вы доказываете, что делаете осознанный выбор. А при выборе профессии это чрезвычайно важно», — заключил российский лидер.