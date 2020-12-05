РИАМО - 5 дек. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за волонтерскую деятельность победителя всероссийского конкурса «Большая перемена», 16-летнюю школьницу из подмосковного Домодедова Натэллу Дьячкову в рамках видеоконференции в День добровольца, говорится в сообщении пресс-службы платформы «Россия — страна возможностей».
Девушка рассказала главе государства о своем проекте «Волонтеры образования», который она создала вместе с другими участниками конкурса. В проекте школьники-волонтеры помогают другим ребятам, которые по каким-то причинам не поняли темы учебной программы. Путин подчеркнул, что деятельность Натэллы очень важна.
Президент отметил, что помощь старшеклассников ученикам младшего возраста очень важна, потому что они пользуются у них доверием.
«Старшеклассники — авторитет для малышей. Вы в полном смысле находитесь, как говорится, «в тренде» и делаете совсем немаленькое дело. Если вашему примеру последуют другие ученики старших классов, это будет очень хорошим подспорьем для системы образования в целом. Большое вам спасибо!» — сказал Путин.
Также президент пожелал школьнице успехов в получении образования в МГУ — девушка собирается поступать на психологический факультет, а после обучения открыть собственный центр детского развития.
«Своей жизнью вы доказываете, что делаете осознанный выбор. А при выборе профессии это чрезвычайно важно», — заключил российский лидер.
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