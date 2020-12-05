РИАМО - 5 дек. Ученые выявили мутировавший коронавирус, который «прячется» от антител, вырабатываемых организмом человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона определили все возможные мутации коронавируса, которые могут мешать связыванию трех моноклональных антител. Выяснилось, что одна из них смогла «спрятаться» от всех трех видов антител.

«Ученые отметили, что часть таких мутаций есть у пациентов с коронавирусом, но противостоящая всем антителам мутация обнаруживалась в Нидерландах и Дании», — отмечается в материале.

Ранее вирусологи выявили 12 тысяч различных мутаций коронавируса в 99 странах мира. При этом ни одна из них не увеличивает заразность.

В России на сегодняшний день выявили 2 431 731 случай Covid-19. За период пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1 916 396 пациентов. ​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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- Эксперт рассказал, чем отличается повторное заражение Covid‑19 от рецидива. Для доказательства повторного заражения требуется исследование геномов вируса.

- Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов». Во время мероприятия не соблюдались меры профилактики коронавируса.

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

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- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

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