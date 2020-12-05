РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. На Молодежной улице Подольска демонтировали семь гаражей, также незаконные боксы снесут на улицах Ленина, Садовой и Советской, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Молодежной вблизи дома №2 демонтировали оставшиеся семь незаконно установленных гаражей типа «ракушка». Ранее в этом месте демонтировали еще 85 незаконных гаражей», - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся боксы, расположенные на улице Ленина вблизи дома №10А; Садовой вблизи дома №26; Советской вблизи дома №13 и на проезде к улице Набережной.