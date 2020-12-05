РИАМО - 5 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась уникальная экспозиция японских искусств, посетители увидят несколько десятков хвойных, листопадных, вечнозеленых и цветущих растений бонсай, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Растения предоставлены из самой большой в России частной коллекции Валерия Пител. Среди них — редчайшие экземпляры, а возраст некоторых деревьев составляет около сотни лет.

«Столетняя японская слива умэ, можжевельники на камне, сосны, необыкновенный красивоплодник — эти и многие другие бонсай поразят даже самого искушенного ценителя восточных искусств», — говорится в сообщении.

Кроме того, гости смогут насладиться ценными камнями суйсеки и каллиграфическими свитками из коллекции Георгия Мнацаканова, а также проникнуться эстетикой пейзажных свитков его авторства.

Выставка работает на постоянной основе.