РИАМО - 5 дек. На территории Дворца спорта «Борисоглебский» начался ежегодный чемпионат Раменского городского округа по бадминтону, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«К соревнованиям допускаются спортсмены старше 11 лет. Состязания пройдут по пяти личным категориям: одиночная мужская (MS), одиночная женская (WS), парная мужская (MD), парная женская (WD) и смешанная (XD)», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что только спортсмены с разрядом выше первого юношеского принимают участие в соревнованиях.

«Во Дворце спорта «Борисоглебский» проходил кубок России по бадминтону, поэтому там есть все необходимое для проведения хорошего турнира. Желаю участникам показать красивую игру, пусть победит сильнейший!» — добавил министр.