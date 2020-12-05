РИАМО - 5 дек. Современная легковушка должна расходовать около литра моторного масла на 10 тысяч километров пробега, при более высоких показателях нужно провести диагностику, передает Федеральное агентство новостей.

«Смазку внутри мотора удерживают уплотнители. Со временем они теряют эластичность, поэтому могут начаться протечки масла. К примеру, их можно увидеть после стоянки на морозе — под двигателем появляется характерная лужа», — говорится в сообщении.

Во время эксплуатации авто также могут изнашиваться маслосъемные кольца. Данная поломка проявляется при прогреве двигателя, когда большая часть масла попадает в камеру сгорания и остается там. Специалисты рекомендуют чаще менять данные детали, чтобы избежать долива масла в будущем.

На зиму не рекомендуется заливать масло с вязкостью ниже, чем указано в руководстве по эксплуатации автомобиля — это может негативно сказаться на сроке службы мотора.

Эксперты отмечают, что своевременная замена масла помогает сэкономить на ремонте машины в будущем.