РИАМО - 5 дек. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты необходимо употреблять для повышения работоспособности головного мозга, среди них — рыба и орехи, сообщает Nation News.

По ее словам, рыба является источником полезных жирных кислот, обогащение рациона которыми способствует хорошей работе нервной системы и мозга.

«Считается, что жирная рыба, добываемая в северных морях, самая полезная — скумбрия, палтус, камбала, кета и нерка. Этот продукт есть надо два-три раза в неделю», — сказала Русакова.

Если по каким-то причинам человек не употребляет морепродукты и рыбу, их всегда можно заменить лекарственными препаратами, добавив в пищу омегу-3, отметила специалист.

Диетолог подчеркнула, что полезные жирные кислоты присутствуют и в растительной пище — орехах и семенах, а также подсолнечном и льняном масле. ​