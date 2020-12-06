РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В рамках Федерального гуманитарного проекта юрист Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ, участник федерального проекта политстартап Юрий Шипилов проведет прием граждан в Подольске в воскресенье и проконсультирует по законодательству РФ.

Прием состоится по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, 27, в помещении юридического центра «Семья». Время приема - с 11:00 до 15:00. Запись по телефону: 8(901)598-18-18.

Гуманитарный проект Сенаторского клуба направлен на оказание правовой помощи и поддержку социально незащищенной категории сограждан, оказавшейся в тяжелой ситуации.​