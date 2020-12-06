РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с воскресенья начнут проводить рейды на наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическая операция «Детское кресло» пройдет на территории обслуживания ГИБДД Люберец с 6 по 27 декабря. Время рейдов - с 17:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье рейд пройдет у ТЦ «Выходной» на Октябрьском проспекте Люберец, а 13 декабря - у ТЦ «Орбита». Девятнадцатого декабря инспекторы ГИБДД будут дежурить по адресу: Котельники, микрорайн Белая Дача, дом 8В, 27 декабря - на АЗС «ТНК» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 403.