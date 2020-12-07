РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. С понедельника прием и обслуживание налогоплательщиков в операционном зале ИФНС России в городском округе Мытищи осуществляется только по предварительной записи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в налоговых органах Московской области усилены профилактические меры по защите граждан.

«С 7 декабря прием и обслуживание налогоплательщиков в операционном зале ИФНС России по городу Мытищи Московской области будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», - говорится в сообщении.

При посещении необходимо наличие средств индивидуальной защиты.​​