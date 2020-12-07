РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Благотворительная акция «Щедрый вторник» пройдет в Люберцах в понедельник, в этот день нуждающиеся жители округа смогут бесплатно выбрать одежду и обувь в организованном пункте сбора вещей.

Акция «Щедрый вторник» состоится в городском округе по инициативе Люберецкого управления социальной защиты населения совместно с общественными организациями «Союз женщин Подмосковья» и «Нежный бизнес». В рамках акции все желающие могут прийти в приемную «Союза женщин Подмосковья» с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мира, дом 3 (вход с торца дома) и выбрать себе понравившиеся вещи, собранные люберчанами. Вся одежда и обувь – в хорошем состоянии.

Акция «Щедрый вторник» в Люберцах впервые прошла 1 декабря - в Международный день благотворительности. Планируется, что она будет проходить на регулярной основе.

«Щедрый вторник» - международный день благотворительности, участники которого совершают добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в интернете.