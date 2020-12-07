РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с понедельника будут проводить рейды по пресечению нарушений ПДД на пешеходных переходах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 7 по 13 декабря состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В его рамках посты и маршруты патрулирования ДПС приблизят к пешеходным переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к образовательным учреждениям. Сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах», - говорится в сообщении.

С 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.