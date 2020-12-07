РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 дек. В подмосковном Дзержинском в понедельник начнется вакцинация от Covid-19.

В понедельник в процедурном кабинете №104 Дзержинской городской больницы стартует вакцинация от коронавируса. Здесь установлены специальные холодильные камеры для хранения вакцины.

Вакцинироваться могут желающие в возрасте от 18 до 60 лет. У них не должно быть хронических заболеваний и антител. Вакцинация проходит в два этапа, вторая прививка проводится через 21 день.

Сначала нужно прийти на прием к терапевту, который осмотрит и направит на анализ на наличие антител к коронавирусу в кабинет №111. После получения результатов врач даст заключение и направление на вакцинацию.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- Главврач Филатовской больницы озвучил сроки завершения пандемии. По его словам, пандемия Covid-19 может завершиться в конце 2021 года.

- Российские вузы проведут зимнюю сессию в онлайн‑формате. Студенты 37% российских вузов и филиалов в настоящий момент обучаются на дистанционке.

- 1404 пациента с коронавирусом госпитализировали за сутки в столице. На ИВЛ в настоящий момент находятся 462 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 29 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 295 больных. В Москве - 7 512.

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.