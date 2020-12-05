РИАМО - 5 дек. В ноябре россияне стали чаще покупать доллары и евро, чем продавать их, сообщает Nation News.
Аналитики банка «Русский стандарт» выяснили, что доля приобретения американской валюты жителями России повысилась на 9 процентных пунктов, до 74% от всех совершенных операций. Евро граждане покупали больше на 12,6 процентных пункта.
«Традиционно к концу года спрос на приобретение валюты растет», — отмечается в материале.
Повышенный показатель зафиксирован, несмотря на кризисный период.
Граждане совершают покупки перед поездками в другие страны, с которыми ранее открыли авиасообщение, и делают вклады в ожидании прибыли.
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