РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители Подольска могут принять участие в дистанционном семейном фотоконкурсе «Я на елке! Я под елкой! И за елкой тоже я!», работы принимают до 20 декабря, победители получат дипломы, сообщается в группе «Дом культуры им. 1 Мая» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, объявляется дистанционный семейный фотоконкурс «Я на елке! Я под елкой! И за елкой тоже я!». Участвовать просто: направьте в ДК интересное тематическое фото с новогодней елкой по одной или нескольким номинациям на электронную почту: domkulturi.im1maya@bk.ru с обязательной пометкой «Фотоконкурс «Я на елке» Я под елкой! И за елкой тоже я!» в теме письма до 20 декабря. Оглашение результатов и награждение победителей состоится 25 декабря», - говорится в сообщении.

Фотоработы могут быть в любой цветовой гамме на усмотрение автора и должны соответствовать тематике номинации конкурса. К работам необходимо приложить анкетные данные участника: ФИО, возраст, название фотоработы, приветствуется краткое описание. Фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из внешних источников.

На фотоконкурс принимаются работы по следующим номинациям: «Новогодние смешинки» с работами, запечатлевшими какой-либо смешной, забавный, курьезный момент, в том числе с животными; «Новогодний сюрприз» - отражающие момент получения ребенком подарка; «Новогодняя сказка» - изображающие ребенка крупным планом в новогоднем костюме. Участниками конкурса может быть представлено не более трех фотографий в номинации в формате JPEG.

Победителей наградят дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой номинации, а также памятными подарками.

Телефон для справок: 8(915)174-69-10, 8(496)760-40-40.