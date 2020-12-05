РИАМО - 5 дек. Щербинский районный суд столицы заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве ребенка в новой Москве, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Дарье Шавелкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обвиняемая будет находиться под арестом до 4 февраля 2021 года.

СК ранее возбудил уголовное дело после происшествия, в котором погиб малолетний ребенок. Тело обнаружили 4 декабря возле жилого дома в новой Москве. По предварительным данным, ранее он находился в квартире вместе с матерью и ее знакомой.

Шавелкина пришла к знакомой в гости, и, когда она отвлеклась, выкинула из окна 13-го этажа ее двухмесячную дочь.

По данным СМИ, женщина страдает полиморфным психопатическим расстройством. При этом она находится на седьмом месяце беременности.