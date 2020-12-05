РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске безработных женщин обучили основам кадрового делопроизводства и администрирования, во время обучения выплачивалась стипендия, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершает обучение группа безработных граждан. Женщины получат удостоверение о повышении квалификации по программе «Кадровое делопроизводство и администрирование», - говорится в сообщении.

В период обучения безработным гражданам выплачивается стипендия.