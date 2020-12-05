РИАМО - 5 дек. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал удачи и устойчивого развития Анатолию Чубайсу на новом посту спецпредставителя президента России, сообщает aif.ru.
«Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития», — написал Кудрин в своем Twitter-аккаунте.
Чубайс с 2008 года возглавлял АО «Роснано». В начале декабря президент России Владимир Путин предложил занять эту должность первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Путин 4 декабря назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития :)https://t.co/R1rf6nUILd— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 4, 2020
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