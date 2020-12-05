РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске наградили самых активных волонтеров, волонтеров-медиков и трудовые коллективы благодарственными письмами от Московской областной думы за вклад в оказание помощи жителям округа в период распространения коронавируса, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Международного дня волонтера, который отмечается ежегодно 5 декабря, в Молодежном центре «Максимум» состоялось торжественное мероприятие. Самых активных волонтеров, волонтеров-медиков и трудовые коллективы наградили благодарственными письмами от Мособлдумы за вклад в оказание помощи жителям Подольска в период распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Павел Максимович, председатель комиссии по вопросам образования, культуры, спорта, развития туризма и молодежной политики, депутат горсовета Александр Никулин и председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков.

В связи с пандемией в этом году волонтерская работа прошла под девизом «Мы вместе». Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Boлoнтеpы продолжают работать в кoлл-цeнтpax мeдицинcкиx yчpeждeний и доставлять пpoдyкты и лeкapcтвa cтapшeмy пoкoлeнию.

Организаторы сказали спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям – всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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