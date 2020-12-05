РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Подольский центр занятости населения объявил о наборе в группы по профессиональной переподготовке граждан в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, обучение планируют провести в 2021 году, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском центре занятости получили дипломы граждане, которые прошли профессиональную переподготовку по программе обучения лиц старше 50 лет.

«Объявлен набор в группы для обучения в 2021 году. Принять участие в программе смогут граждане в возрасте от 50 лет и старше», - говорится в сообщении.

Участниками программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения или на специальный сайт союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в интернете.

При реализации программы должно широко использоваться обучение с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности, дистанционные образовательные технологии, вариативность сроков освоения образовательных программ, обучение в электронном виде, а также потенциал и опыт работы союза WorldSkills Russia, включая ежегодное проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста «Навыки мудрых».