В холле городской поликлиники N 191 в эту субботу много людей: в предбаннике посетители надевают бахилы, некоторые группами собираются вокруг сотрудников с вопросами, в центре зала толпятся журналисты. В гардеробе уже небольшая очередь.

- А что здесь будет? – спрашивает мужчина у своей спутницы

- Не знаю, но, по-моему, что-то грандиозное: смотри, сколько камер, - ухмыльнувшись, отвечает девушка.

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5 декабря началась вакцинация от коронавируса: в Москве открыли 70 пунктов, и 191-я поликлиника – один из них. Сейчас прививку могут сделать только прикрепленные к московским поликлиникам граждане от 18 до 60 лет, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей. То есть в первую очередь прививают врачей, педагогов и социальных работников.

Нас проводят на второй этаж, где под вакцинацию отведен целый блок. Напротив входа стоит стенд с памятками для пациентов и указатели: «Вакцинация от COVID-19» и «Зона комфортного пребывания». Около стойки регистрации сидят медсестры – именно здесь будут встречать записавшихся на прививку. Записаться на вакцинацию можно через портал mos.ru. Перед этим гражданам, которых планируют прививать в первую очередь, приходит СМС-оповещание.

К журналистам выходит главный врач поликлиники Мария Соколова – невысокая женщина с короткой стрижкой. Надев маску, женщина отвечает на вопросы журналистов.

«Мы вакцинируем не только врачей, но и тех, кто обеспечивает сам процесс вакцинации: это и младший медицинский персонал, и клининг, и другие сотрудники. К вакцинации допускаются только после осмотра врача. Пациенту должно быть от 18 до 60 лет, он должен быть абсолютно здоровым: не иметь признаков других заболеваний или обострений хронических заболеваний. Также прививку не могут получить беременные женщины и кормящие матери», - поясняет Соколова.

Желающих вакцинируют препаратом «Спутник V», разработанным учеными из центра им. Гамалеи. Его клинические испытания прошли в июне и июле. Специалисты оценивают эффективность этой вакцины в 95 %.

«Вакцина разработана с помощью новейших технологий; она векторная. Она безопасна тем, что не содержит живого вируса, только определенный его ген. Он доставляется в организм вектором», - объясняет Мария.

Данный препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно. Второй компонент вводят спустя 21 день после первой процедуры. В оперштабе Москвы пояснили, что такая система дает надежный иммунный ответ.

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В 12.00 приходит первый пациент – Евгений Петушков, социальный работник - высокий мужчина в клетчатой рубашке. Он здоровается с журналистами и медсестрами и уверенно кладет на стол документы.

Процесс вакцинации состоит из нескольких этапов: регистрация, осмотр врача, введение препарата и пребывание в зоне отдыха под наблюдением врачей. Вначале пациент должен предъявить паспорт, медицинский полис и справку о том, что он действительно работает в данной сфере. После его проводят в прямоугольный светлый кабинет, где врач обследует его общее состояние и выявляет наличие противопоказаний.

Сам препарат хранится в замороженном состоянии, поэтому процесс может увеличиться на 20-30 минут – пока вакцину разморозят. Ожидая своей очереди, Евгений делится с журналистами своими мыслями.

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– Понимаете, у меня страх не за себя, а за свою маму. То есть я могу принести эту заразу домой и убить своих родных! Вакцина для меня – это гарантия. Если я заболею, то я перенесу вирус легко.

Когда вакцина полностью готова, Евгения приглашают в светлый процедурный кабинет. С правой стороны стоит кушетка, с левой – стол с медикаментами, небольшими колбами и стеклянными сосудами. Чуть дальше сидит женщина в медицинском халате и фиксирует данные пациента до прививки. Рядом с ней девушка – медсестра – встречает журналистов и пациента.

– Присаживайтесь на кушетку и оголяйте правое плечо. Сейчас вам сделают вакцину от коронавируса, – немного запинаясь, произносит медсестра.

Девушка набирает прозрачное вещество из небольшой стеклянной колбы с надписью «Гам-КОВИД-Вак-2020» – научное название вакцины. Пока девушка вкалывает препарат, журналисты молчат – слышны только щелчки камер. Евгений при этом улыбается и сразу описывает свои ощущения:

– Есть небольшой болевой эффект, но это нормально, скоро пройдет!

Медсестра обрабатывает место прививки и отпускает пациента. Девушка предупреждает, что после процедуры могут появится слабость, сонливость, головная боль , повышение температуры. Она поясняет, что такие симптомы могут проявится после любой прививки – так что волноваться не стоит.

– Если появится зуд – можете выпить антигистаминный препарат. А так – поздравляю вас! И в течение трех дней воздержитесь от алкоголя и посещения бани, – заключает медсестра.

– Да я вот уже 15 лет не пью, поэтому – не проблема, – смеется Евгений

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Выходим из кабинета и направляемся в зону комфортного пребывания пациентов. К этому моменту на вакцинацию пришло ещё несколько желающих: около кабинета первичного осмотра сидела девушка и читала памятку о вакцине.

– Интересно, им правда не страшно? – слышу тихий вопрос от коллеги.

В зале отдыха четыре ряда кресел с предупреждающей о дистанции разметкой. Панорамные окна выходят во двор, на школу. Вдоль стены расставлены растения, играет успокаивающая музыка. В течении получаса находятся пациенты после вакцинирования под наблюдением специалистов. Это последний и заключительный этап вакцинации. Евгений садится на один из диванов.

– Чувствую себя отлично! Был небольшой болевой эффект, но он прошел спустя минуту. Так что нет ничего страшного! - говорит Евгений.

По окончанию процедуры пациент получает памятку и сертификат о проведении вакцинации. В памятке описаны возможные побочные эффекты и рекомендации после появления тех или иных симптомов. В основном, желательно полоскать горло, пить достаточно воды, не перегружать организм физическими нагрузками. В сертификате указаны две даты: первой вакцинации и обозначено время проведения второй. Следующее посещение поликлиники для повторения процедуры – через 21 день.

Всего 5-го декабря на вакцинацию в поликлинику N191 записалось 30 желающих. Спустя 15 минут в зале отдыха сидело уже четыре пациента, прошедших вакцинацию.

– Я работаю в сфере здравоохранения, и привился сразу, как только появилась возможность. Меня ничего не беспокоит, рука не болит, – говорит Дмитрий, один из участников вакцинации.

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Он отмечает, что вакцинация дала ему уверенность в том, что риск заразить и заразиться стал ниже.

– Я не хотел оттягивать момент с вакцинацией, поэтому пришел в самый первый день. Это даже немного волнительно – быть одним из первых, – поделился Дмитрий.

Практически все участники вакцинации согласились на процедуру, чтобы снизить риск заражения окружающих. Большинство считает, что это проявление социальной ответственности.

– Я работаю в сфере медицины и считаю, что я обязана вакцинироваться – показать пример всем остальным. Мне кажется, мои родственники очень гордятся тем, что я первая, кто испытывает эту вакцину, – говорит Марина, один из пациентов.

Медсестры уже начали осмотр привитых пациентов: спрашивают их об общем состоянии, фиксируют показания в тетрадь. Все участники вакцинации отметили хорошее самочувствие.

Врачи объявляют технический перерыв, и журналисты начинают расходиться. Коллега расспрашивает главного врача о тонкостях вакцинации – она тоже хочет привиться.

Выхожу из поликлиники. В предбаннике две женщины снимают бахилы и обсуждают новость о начале вакцинации.

– Слушай, а ты сама бы привилась? – спрашивает блондинка, застегивая куртку.

– Не знаю… Думаю, нет, – задумчиво отвечает её подруга.