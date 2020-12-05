РИАМО - 5 дек. В столице прошел конкурс по созданию символа добровольчества, в ходе голосования в группе «Мосволонтер» в соцсети «ВКонтакте» победила работа Ойбека Шомуродова «Волонтеры Москвы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«В моем рисунке я отразил разные функции добровольцев и направления волонтерства, которые они поддерживают, например, экологическое, социальное и медиаволонтерство. Еще я постарался отразить кредо и цель волонтеров — добро. На создание работы меня вдохновляет наша общая цель — проявление доброты», — сказал Шомуродов.

Любой желающий мог принять участие в конкурсе. Изображение можно было нарисовать как на бумаге, так и с помощью графического редактора. Чаще всего в рисунках использовались символы сердца, животных, рук.

Изначально работы по пяти критериям оценивало жюри. Рассматривались содержание, композиция, соответствие тематике, соблюдение технологии выполнения и оригинальности. В итоге отобрали пять работ, которые выставили на голосование.

В субботу, в День добровольца, работу победителя разместили на официальных информационных ресурсах волонтерских организаций, на аватарах в социальных сетях руководителей и сотрудников волонтерских сообществ.

Победитель конкурса также получит призы: участие в онлайн-трансляции акции взаимопомощи #МыВместе, сувениры от «Мосволонтера» и два билета на каток ВДНХ.