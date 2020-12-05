РИАМО - 5 дек. Обладатели грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций рассказали о своих проектах, в 2020 году победителями конкурса стали 183 НКО, за пять лет гранты получили свыше 1 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, мастер ФИДЕ Эльвира Уманская хотела создать шахматную школу для всех желающих. В 2012 году в Отрадном появился центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса».

«Москва большая, и людям не хватает общения друг с другом. А вспомните, как было в детстве: во дворе всегда играли в шахматы. Эта игра развивает не только мозг, но и коммуникацию. К нам стали обращаться жители Отрадного, соседних районов, которые хотели бы проводить шахматные турниры у себя под окнами», — сказала Уманская.

Так была создана эстафета дворовых праздников «Шахматы для дружбы». Проект получил грант в 1,3 миллиона рублей в 2018 году. Площадки для шахмат работали в 10 дворах района Отрадное. В 2019 году центр «Каисса» выиграл второй грант с проектом «Мастерская шахматных аниматоров «Гроссмейстер».

Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей расширило направление подготовки программой «Волонтеры по безопасности». Затем на основе этой программы создали Московский центр координации деятельности волонтеров по безопасности. Этот проект получил грант в 679 тысяч рублей.

Грант также выиграл проект фонда «Подарок ангелу», который занимается патронажной помощью детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это программа «Доктор Мама», в рамках которой логопед и физический терапевт проводили занятия с детьми и параллельно обучали их родителей различным приемам для реабилитации. Семьи-участники проекта также получили планы, по которым они могут самостоятельно заниматься дома в течение года.

Фонд также провел несколько инклюзивных мероприятий, одним из которых стала «Неделя толерантности», которая прошла в школе.

«Этот проект мы реализовали с октября 2019 года по март 2020 года. Мы совсем чуть-чуть не уложились в календарные сроки из-за пандемии. Только одно инклюзивное мероприятие пришлось перенести. Вся реабилитационная часть была реализована в запланированный срок, и результат нас удовлетворил», — отметила генеральный директор фонда Анастасия Приказчикова.

Руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития» Станислав Сахаров хотел создать обучающую программу для детей по робототехнике. В итоге появились «Школы развития цифровых компетенций и интерактивной робототехники», проект выиграл грант мэра.

«Специалистов в сфере цифровых и ИТ-технологий нужно готовить с самого раннего возраста. И самое правильное — начинать объяснять детям теорию, показывая на практике, как это работает», — отметил сахаров.

Организаторы также придумали продолжение проекта под названием «Цифровая Москва» глазами детей и молодежи». Этот проект получил еще один грант и начнется в январе.

Грант мэра столицы также выиграл проект для маломобильных жителей – приложение «Моя доступная страна».

«К примеру, у входа в магазин нет пандуса для инвалидов, волонтер достает свой телефон или планшет и отмечает на карте объект, а дальше это уже видит руководство торговой точки, которое также является подписчиком и пользователем приложения «Моя доступная страна», — отметил представитель компании-разработчика, директор национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

Планируется распространить этот проект на всю страну.

Конкурс на гранты мэра Москвы является одной из крупнейших в мире городских программ поддержки НКО. Размер грантов доходит до 2,5 миллионов рублей.