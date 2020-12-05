РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 дек. В доме №5 микрорайона Силикат подмосковных Котельников могут законсервировать либо отремонтировать сломанный мусоропровод, в ближайшее время будет принято решение, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«Продолжаем серию трехсторонних встреч с жителями и их управляющей компанией. Такие мероприятия помогают наладить коммуникацию, а с этим есть проблема - подтвердили жильцы домов на Силикате. Одна из жалоб касалась сломанного мусоропровода в доме №5. В ближайшее время будет решено: ремонтировать его или консервировать. Но во втором случае нужно заранее подготовиться и предусмотреть площадки для сбора мусора», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что старшая по дому №8А пожаловалась, что УК не предоставила в положенном порядке годовой отчет. Также поступила жалоба от жительницы, которой ежемесячно приходят платежки за ЖКУ на сумму более 25 тысяч рублей. Жигалкин поручил коллегам из администрации разобраться в этом вопросе.

«Еще одно мое поручение касалось территории возле третьего подъезда в доме №5 – после дождей ее сильно заливает. Будем разбираться», - уточнил Жигалкин.

Он подчеркнул, что большинство озвученных проблем можно было оперативно решить, но из-за отсутствия налаженного контакта этого не произошло. Жигалкин порекомендовал руководителю УК проводить прием жителей в онлайн-режиме, создать чаты со старшими по домам и не прятаться от собственников, а выходить им навстречу.