РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В четырех поликлиниках подмосковных Люберец стартовала вакцинация от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вакцинацию от коронавируса проводят следующих поликлинических отделениях: №2 (улица Льва Толстого, дом №5); №3 (поселок ВУГИ, дом №26В); №4 (улица Красногорская, дом №22В); №6 (улица Назаровская, дом №3)», - говорится в сообщении.

Отбор жителей для вакцинации медики проводят по результатам иммуноферментного анализа крови. Сдать его можно в любом поликлиническом отделении округа по будням с 8:00 до 20:00, в выходные дни - с 8:00 до 17:00. Вакцинироваться от коронавируса можно на следующий день после забора крови.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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