РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Огнеборцы Подольского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» познакомили более 20 воспитанников детского сада в Домодедове с правилами пожарной безопасности, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника территориального управления по применению сил и средств Владимир Селезнев.

Начальник 213-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Степин 4 декабря ознакомил воспитанников центра развития ребенка – детского сада №35 «Дельфин» в микрорайоне Авиационный Домодедова с правилами пожарной безопасности.

«Внимательными слушателями работника противопожарно-спасательной службы Подмосковья стали более 20 детей подготовительной группы. Участие детей в диалоге подобного рода способствует привитию им ряда полезных навыков и умений, беседа учит малышей мыслить логически, определенно высказываться, делать выводы. В процессе обучения использовали печатные материалы наглядной агитации», – сказал Селезнев.

Главная цель обучения детей – привить навыки безопасного обращения с электробытовыми приборами, огнем и научить поведению во время пожара. Поэтому детям рассказывают о способах тушения пожара и об осознанном безопасном поведении.