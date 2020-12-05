РИАМО - 5 дек. Министерство здравоохранения России зарегистрировало максимальную отпускную цену на отечественную вакцину от Covid-19 «Спутник V», сообщает РИА Новости.

«Предельная отпускная цена производителя на вакцину <…> составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей», — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что вакцинация граждан будет бесплатной и добровольной.

Ранее данный препарат внесли в список жизненно важных лекарств.

Обе вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — показывают высокую эффективность и безопасность в ходе клинических исследований.

«Спутник V» разработан в центре имени Гамалеи, препарат «ЭпиВакКорона» создали в новосибирском центре «Вектор». ​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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- Минздрав РФ установил предельную цену на вакцину «Спутник V». Она составит 2 тысячи рублей за оба компонента.

- Эксперт рассказал, чем отличается повторное заражение Covid‑19 от рецидива. Для доказательства повторного заражения требуется исследование геномов вируса.

- Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов». Во время мероприятия не соблюдались меры профилактики коронавируса.

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.