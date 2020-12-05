РИАМО - 5 дек. Доля заказов автомобилей каршеринга в среднесуточном числе поездок у «Яндекс.Драйва» снизилась в ноябре по сравнению с июнем, такая же динамика наблюдается и у «Делимобиля», а выросла доля у BelkaCar и YouDrive, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В конце июня на поездки в автомобилях каршеринга окончательно сняли ограничения», — говорится в сообщении.

Так, доля заказов в среднесуточном числе поездок у «Яндекс.Драйва» в июне составляла 48,7%, а в ноябре – 41,1%, у «Делимобиля» соответственно 37,1% и 37%. У BelkaCar в июне доля составляла 10,6%, а в ноябре – 17,9%, у YouDrive – в июне 2,8%, в ноябре 3,3%.

Неизменной осталась доля заказов у Bumerang – 0,5%, немного снизилась у Rentmee: в июне доля заказов в среднесуточном числе поездок у этого оператора составляла 0,3%, в ноябре – 0,2%.