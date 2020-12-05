РИАМО - 5 дек. Обитателей столичных парков — зверей и птиц — нужно правильно подкармливать в зимний период, чтобы не навредить их здоровью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Покормить уток, белок и даже представителей копытных животных можно в нескольких парках. Еда для людей, например, хлеб, не всегда полезна для них и может привести к болезням и даже гибели», — говорится в сообщении.

Купить безопасный корм для животных горожане могут в специальных вендинговых автоматах на территориях парков.

В Парке Горького и Нескучном саду живут белки, синицы и утки. Для них установили свыше 20 кормушек для птиц и 15 бельчатников.

На территории музея-заповедника «Царицыно» обитают белки и птицы разных видов, в том числе водоплавающие. Рядом с Плотинными и Покровскими воротами работают вендинговые автоматы — там можно купить еду для животных. Ассорти из фундука и семечек подсолнуха — для белок, комбикорм из злаков, известняковой муки и отрубей — для птиц.

В Воронцовском парке можно покормить уток, а в дубраве — белок. В вендинговом автомате продается спецкорм для уток. Белок разрешено кормить орехами и семечками подсолнуха.

В парке «Северное Тушино» и Перовском парке можно приобрести угощение для уток в автоматах возле фонтана «Кораблик» или у Музея истории ВМФ. Гостинцы для белок лучше взять из дома: семечки и несоленые орехи. Важно знать, что белкам нельзя давать чипсы, снеки, арахис и сухарики.

В парке «Фили» также везде есть кормушки для птиц. Практически везде можно повесить скворечники и синичники. В Измайловском парке уток кормить не рекомендуют — они сами находят еду.

В «Сокольниках» кормушки для птиц можно найти около Симфонической эстрады, в районе Золотого пруда и возле Дома детского творчества. В парке «Кузьминки» птиц можно фотографировать и кормить специально предназначенной для этого едой. При этом вешать кормушки и скворечники без согласования с администрацией парка нельзя.