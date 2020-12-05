РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Спасатели Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят занятия по противопожарно-спасательной и строевой подготовке в кадетских классах школы №24, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника территориального управления по применению сил и средств ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Селезнев.

Между школой №24 Подольска и ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве в рамках обоюдовыгодного взаимодействия. Спасатели оказывают учебно-методическую и практическую помощь в усвоении учебной программы, повышении морально-эстетического и нравственного воспитания детей, сплочении коллектива и повышении дисциплины среди воспитанников кадетских классов.

«Начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Семен Иваньян четыре дня в неделю обучает порядка 60 детей 5-го и 6-го А классов популярного кадетского движения МЧС. Обучение проходит в общем потоке образовательного процесса школы и содержит курс специальной подготовки по направлению деятельности противопожарно-спасательной службы и строевую подготовку», ‒ сказал Селезнев.

Отличительной особенностью кадетских классов от других являются наличие формы, знамени, эмблемы, кодекса чести, определенного порядка приветствия в начале урока, обращения к учителю, поведения на уроке в целом. Каждый день в кадетском классе назначается дежурный, который дает команды кадетам в начале и конце урока, сообщает об отсутствующих и причинах их отсутствия. В процессе воспитания кадетов применяют особенные формы поощрения и наложения дисциплинарного взыскания. Одним из самых строгих наказаний является запрет на ношение установленной формы одежды.