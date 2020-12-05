РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб проверил организацию питания в Климовском лицее и отметил строгий контроль качества продукции.

«Проверил организацию горячего питания в здании начальной школы и основном корпусе лицея Климовска. Пообщался с ребятами - рассказали, какие блюда им нравятся больше всего. На пищеблоке организован строгий контроль качества продукции. Также проводится родительский контроль за организацией питания детей в школе», - написал Чуб в своем Instagram-аккаунте.

Записаться на «Родительский контроль» можно дистанционно - через Школьный портал Московской области в разделе «Школьное питание», выбрав дату и время.