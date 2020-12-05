РИАМО - 5 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова во время визита в Орехово-Зуевский городской округ приняла участие в заседании Художественно-экспертного совета по народным промыслам Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Встреча прошла в музее Дулевского фарфорового завода. Предприятие основано в 1832 году и до сих пор является крупнейшим в стране по производству посуды, скульптурных и сувенирных изделий из фаянса и фарфора.

«Мы готовим большую выставку народно-художественных промыслов в музее «Новый Иерусалим». Если позволит эпидемиологическая ситуация, откроем ее в декабре. Дулево — наша гордость, промыслу около 200 лет. К сожалению, состояние народных промыслов в регионе — очень разное. Региональное правительство оказывает поддержку в виде субсидий, продвижения, но необходимо объединиться, чтобы вместе решать накопившиеся проблемы. Крайне важно заинтересовать молодежь, обновить или организовать новые курсы при наших образовательных учреждениях, чтобы сохранить мастерство изготовления, росписи», — сказала Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что в этом году впервые введена номинация «Лучший молодой мастер народных художественных промыслов» на конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Победил скульптор ПК «Дулевский фарфор» Иван Бычков. Мастер восстанавливает уникальные скульптуры 50-60 годов ХХ века.

Наталья Виртуозова также осмотрела «Здание клуба фарфоровой фабрики». Уникальный памятник архитектуры в народе называют «Клуб фарфористов», это единственная постройка классика русского архитектурного авангарда Константина Мельникова за пределами Москвы. Вице-губернатор сообщила, что областным правительством подготовлен план по благоустройству территории клуба.

В Орехово-Зуевском городском округе реализуют проект, победивший на конкурсе развития муниципалитетов «Территории роста». В пространстве Морозовской мануфактуры формируется кластер креативных индустрий, открыт один из самых крупных коворкингов Московской области — Morozoff-Hall.

В завершение поездки Наталья Виртуозова ознакомилась с возможностями, которые создаются в муниципалитете для путешественников: A-Ferma на берегу реки Вольной развивает эко- и агротуризм, на Оленьей ферме в деревне Анциферово северных животных можно покормить с рук и покататься на упряжках.