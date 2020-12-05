РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске кафе-бар «Батон» могут оштрафовать за работу в ночное время и нарушение постановления губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 4 на 5 декабря сотрудники управления потребительского рынка, управления по общественной безопасности администрации округа и УМВД России по Подольску провели рейд по развлекательным предприятиям и заведениям общепита.



«Проверили пять объектов. В кафе-бар «Батон» выявили нарушение, там работал караоке-клуб в ночное время. Развлекательный клуб «Подмосковье», караоке-клуб «Весна» были закрыты. В ночное время не работал ресторан «За Пивом». Ресторан «Якитория» работал в режиме предприятия общественного питания без развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.

По выявленному нарушению сотрудники полиции составили необходимые материалы. В отношении хозяйствующего субъекта будет принято решение в соответствии с КОАП РФ. В отношении юридических лиц предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 17 октября в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания, с 00:00 до 8:00 запрещены развлекательные мероприятия. К ним, в частности, относятся коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкальных произведений. Эта мера направлена на предотвращение роста заболеваемости Covid-19.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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