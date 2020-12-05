РИАМО - 5 дек. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Рациональ» в городском округе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«232 дольщика ждали квартиры с 2016 года. На данный момент жилой комплекс введен в эксплуатацию, жители скоро начнут получать ключи», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Строительство дома началось застройщиком ООО «Норд Вэй» в 2013 году и велось медленными темпами в связи с недостаточным финансированием.