РИАМО - 5 дек. В Электрогорске в ноябре были установлены две фотоловушки, благодаря которым уже задержаны нарушители, сбрасывающие мусор в несанкционированных местах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«21 ноября попытались оставить строительный мусор в районе воинской части, 24 ноября хотели выбросить в лесу при выезде из города строительный и бытовой мусор, а 26 ноября — на карьерах», — говорится сообщении.

Сотрудники электрогорского отдела полиции составили протоколы об административных правонарушениях и передали в Госадмтехнадзор.

Пожаловаться на ненадлежащий вид территории возле дома, у дороги или в лесополосе жители могут в разные инстанции. Можно написать жалобу через портал «Добродел». Теперь это смогут сделать только зарегистрированные пользователи.

Жалобу на незаконную свалку в Госадмтехнадзор можно отправить по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, или на электронную почту надзорного ведомства.

Пожаловаться на свалку мусора во дворе можно в территориальное отделение Госжилинспекции. Как и в предыдущих случаях, обращаться в данный орган следует через официальный сайт инспекции, зайдя в раздел «Общественная приемная», или написать письмо на адрес электронной почты. Также можно позвонить по телефону, однако в этом случае все равно придется писать письменное заявление.

Отправить обращение в администрацию можно разными способами: через официальные сайты (порталы), зайдя в электронную приемную; на адрес электронной почты администрации; отправить письменное обращение почтой или через ящик для приема обращений граждан.