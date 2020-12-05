РИАМО - 5 дек. Возбуждено уголовное дело по факту продажи в интернете справки об отрицательном результате на коронавирус, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Ранее представитель медорганизации сообщил в полицию об интернет-ресурсе, на котором продают поддельные медицинские справки.
«В ходе проверки установлен факт продажи гражданину через данный интернет-ресурс за 2,5 тысячи рублей фальшивой справки об отрицательном результате теста на Covid-19», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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5 ДЕКАБРЯ
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