РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В подмосковном Подольске произошла авария на внутриквартальных тепловых сетях, которую коммунальные службы устранили в ночь с 4 на 5 декабря, подачу отопления в многоквартирные дома восстановили, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«ОАО «ПТЭК» провело работы по ремонту внутриквартальной тепловой сети. Аварийные работы завершили 4 декабря в 23:30. С 5 декабря коммунальные услуги теплоснабжения предоставляются в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении.

В случае отсутствия услуги центрального отопления необходимо вызвать специалиста из своей управляющей компании для снятия воздушных пробок по телефонам: МУЖРП № 1 — 8 (496) 763-95-34; МУЖРП № 5 — 8 (496) 756-51-76; МУЖРП № 12 — 8 (496) 769-07-46; ЖПЭТ № 2 — 8 (496) 757-14-10.

Также работает телефон горячей линии комитета по ЖКХ: 8 (496) 755-57-93, 8 (916) 565-96-15.