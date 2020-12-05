РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В подмосковном Подольске в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву глава Подольска Николай Пестов, депутаты, военнослужащие и жители возложили цветы и венки к памятникам павшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Пятое декабря - День воинской славы России. Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. Сильные удары войск Красной армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от разгрома.

«В честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву глава городского округа Николай Пестов, первый заместитель председателя совета депутатов Любовь Ушанева, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель совета ветеранов Николай Рубцов, муниципальные депутаты, юноармейцы, военнослужащие Вооруженных Сил РФ, неравнодушные жители возложили цветы и венки к памятнику Подольским курсантам и Вечному огню на площади Славы в Подольске», - говорится в сообщении.

Накануне Дня воинской славы во всех микрорайонах городского округа Подольск состоялось возложение венков к памятникам павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Память погибших почтили ветераны и школьники, сотрудники администрации, жители Подольска.