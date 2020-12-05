РИАМО - 5 дек. В столице в качестве волонтера можно присоединиться к одному из благотворительных проектов некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу отмечается Международный день добровольцев. Волонтерам, чтобы помогать, не нужно специальных знаний и навыков, помогать даже можно прямо из дома.

«Проект «Помочь можно на расстоянии» поддерживает людей с инвалидностью, одиноких пенсионеров, детей в больницах, которые остались без общения. Добровольцы не только развозят все необходимое по домам и в медицинские учреждения, но и созваниваются с теми, кто оказался без поддержки. Для подопечных домов престарелых, реабилитационных центров, хосписов волонтеры проводят онлайн-эфиры», — говорится в сообщении.

Сейчас также можно пройти обучение осознанному волонтерству. Каждую субботу с 10:00 до 11:30 будут проходить вебинары, на которых обучат методикам работы и технологиям с людьми и помогут в создании собственного онлайн-проекта. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

Добровольцы центра лечебной педагогики «Особое детство», организации «Обычное детство» и центра адаптации и развития «Изумрудный город» создали онлайн-программу «Читаем людям». Таким образом волонтеры помогают пациентам психоневрологических интернатов столицы. Сейчас в проекте участвуют 36 волонтеров. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету на сайте.

Помочь можно и животным. Фонд защиты городских животных запустил проект помощи бездомным кошкам и собакам #Накорми. Добровольцы, которые требуются проекту, будут находиться в зоомагазинах рядом с ящиками для сбора корма. Кроме того, проекту требуются автоволонтеры, которые будут отвозить еду для животных. Чтобы записаться добровольцем в этот проект, нужно оставить заявку на сайте.