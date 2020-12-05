РИАМО - 5 дек. Калькулятор с учетом обновленных нормативов потребления воды стал доступен на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

С 1 ноября 2020 года в регионе введены единые нормативы по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению. В соответствии с постановлением правительства РФ, на территории области должны действовать единые нормативы.

«С ноября выравненные нормативы действуют на всей территории Подмосковья. Платежные поручения с новыми нормативами за ноябрь 2020 года жители начнут получать в начале декабря», — говорится в сообщении.

В среднем по холодной воде норматив снизился в 58 муниципалитетах и вырос по нескольким адресам в четырех городских округах. Что касается нормативов на ГВС, то их привели к требованиям СанПиН — температура горячей воды в местах водозабора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.

По горячей воде снижение нормативов произошло в 30 муниципалитетах. Незначительный рост зафиксирован у части населения, проживающего в многоквартирных домах в 32 городских округах.

Проверить правильность расчета стоимости горячей воды можно с обновленным калькулятором на сайте комитета по тарифам и ценам Московской области. Вопросы по работе калькулятора можно направить по почте: ktc.vopros@mosreg.ru.

Для жителей, у которых произошел рост свыше предельного индекса, предусмотрена компенсация, указанная в постановлении правительства РФ. Для получения компенсации необходимо обратиться в министерство социального развития области.