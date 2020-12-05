РИАМО - 5 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и кадеты из Лобни возложили цветы к Вечному огню у стен Кремля в честь годовщины контрнаступления советских войск под Москвой, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Контрнаступление началось 5 декабря 1941 года.

«Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине. Сегодня особенный день — день начала контрнаступления. Были очень тяжелые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!» — сказал Воробьев.

Кадетский класс создан в школе №3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова в Лобне. В этот класс набирают пятиклассников, которые учатся четыре года. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию, строевой, медицинской, огневой подготовке, физической культуре, хореографии и хоровому пению.

Кадеты принимают участие в парадах и несут Вахту памяти. Многие из них затем выбирают военные профессии.

«В парке «Патриот» мы вместе с министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на пятидневные сборы. Вы большие молодцы, что сегодня пришли в Александровский сад, к памятнику Маршалу Жукову», — отметил губернатор во время общения с кадетами.

Он добавил, что сейчас ветеранов осталось очень мало и стоит задача сохранить память, а также знать, какой ценой досталась Победа.

«Мы должны знать историю, чтобы наша страна была сильной. Память не должна быть стерта», — заключил губернатор.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5-6 декабря 1941 года, охватив огромный фронт шириной свыше 1 тысячи километров, и продолжалось до 7-8 января 1942 года. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150-300 километров от столицы.