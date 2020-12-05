РИАМО - 5 дек. Мэр столицы Сергей Собянин провел встречу с главой Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем в 79-ю годовщину битвы под Москвой, в рамках которой поздравил его и всех ветеранов с памятной датой, сообщается на официальном сайте мэра города.

Встреча прошла в режиме видеосвязи. Градоначальник также поздравил Слухая с днем рождения — он в субботу отмечает 96-летие.

«Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание. Поэтому у нас развернута целая система колл-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей. Сеть социальной защиты, которая вместе с волонтерами, добровольцами обеспечивает продуктами питания, лекарствами, даже дровами в загородных домах для того, чтобы никто не был забыт, ни у кого ни в чем не было нужды», — сказал Собянин.

Слухай поблагодарил Собянина за внимание к ветеранам. По его словам, принятые столицей меры по борьбе с коронавирусом помогают пожилым людям набраться сил для преодоления болезни.

Председатель комитета ветеранов подчеркнул, что за время пандемии организация не потеряла ни одного человека.

«Очень внимательно относимся к каждому ветерану, стараемся уберечь их», — сказал Слухай.

Мэр отметил, что российская столица ранее сталкивалась с еще более лихими временами.

«Мы говорили о нашей истории: 5 декабря, оборона Москвы. Это были несоизмеримо страшные и тяжелые времена. Поэтому мы переживем и пандемию, переживем коронавирус, столица оправится от этого и будет более энергично развиваться», — заключил Собянин.

Годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечается 5 декабря. Битва за Москву является переломным моментом в Великой Отечественной войне. В ходе сражений силы вермахта понесли крайне серьезные потери, а советские войска одержали первую стратегическую победу над немецко-фашистскими захватчиками.