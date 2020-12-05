РИАМО - 5 дек. Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что его работа на посту специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития будет интересна ему лично, сообщает Федеральное агентство новостей.

Чубайс добавил, что неоднократно делал важные для государства задачи, но не всегда такая работа вызывала у него интерес.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Анатолий Чубайс назначается спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Ранее Чубайс покинул пост председателя правления «Роснано», который занимал с 2008 года. Компанией теперь руководит Сергей Куликов.