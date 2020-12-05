РИАМО - 5 дек. Главный врач городской поликлиники №2 московского департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, что, если человек незадолго до вакцинации от коронавируса привился от другой инфекции, ему откажут в вакцинации от Covid-19, также прививку не будут делать людям старше 60 лет, сообщает Nation News.

В субботу в столице началась вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки делают сотрудникам медицинских, образовательных организаций и социальных служб.

«Медик перед прививкой должен провести осмотр пациента и уточнить, есть ли у него какие-либо заболевания. Например, онкология или грипп», — говорится в сообщении.

Шиндряева уточнила, что тем, кто ранее сделал прививку от другой инфекции, вакцинироваться от коронавируса можно только через 2-4 недели.

Врач также уточнила, что сейчас пройти вакцинацию могут люди в возрасте 18-60 лет.

Вакцинация от коронавируса в Москве проходит на базе 70 поликлиник. Записаться на прививку от коронавируса можно на официальном сайте мэра столицы. Запись открыта на две недели вперед. Пункты вакцинации работают каждый день с 8 до 20 часов.​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.