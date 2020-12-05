РИАМО - 5 дек. Общая строительная готовность станции метрополитена «Улица Новаторов» Коммунарской (Троицкой) линии на текущий момент составляет 25%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Станция станет пересадочной с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро.

«Готовность <…> оценивается на четверть. Полным ходом идут земляные работы, завершается возведение ограждающих конструкций, также уже начались монолитные работы», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что тоннелепроходческий комплекс «Светлана» завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» строящейся Коммунарской ветки. Его общая протяженность составила 2773 метра. Работы по строительству тоннеля стартовали год назад.

«Завершение проходки соседнего правого перегонного тоннеля на этом участке ожидается до конца текущего года», — добавил Кравцов.

Коммунарская линия пройдет от МЦК до Троицка, ее длина составит почти 40 километров. Веткой будут пользоваться порядка 100 тысяч человек ежедневно.