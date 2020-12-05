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Александр Манзюк
В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Тех, у кого есть первоочередное право на вакцинацию от Covid-19, проинформировали о такой возможности, в том числе через СМС.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Сейчас пройти вакцинацию могут медики, работники образовательных организаций, сотрудники социальных служб.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Записаться на прививку от коронавируса можно на официальном сайте мэра Москвы.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Запись открыта на две недели вперед. Пункты вакцинации работают каждый день с 8 до 20 часов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Тем, кто придет на прививку, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает работу в соответствующей организации или отрасли.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Прививку сделают жителям 18-60 лет, которые прикреплены к городской поликлинике. Жители старше 60 лет не могут пройти вакцинацию.
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РИАМО
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Александр Манзюк
С момента прививки от гриппа должно пройти не меньше 30 дней. Помимо этого, прививку не будут делать беременным и кормящим грудью, участникам пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В то же время после окончания исследования первоочередное право на вакцинацию получат те участники, которым кололи плацебо.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Так как вакцина двухкомпонентная, то вакцинация проводится в два этапа, благодаря чему появится надежный иммунный ответ. Вторая прививка в рамках вакцинации делается через 21 день.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Записываться нужно только на первую прививку, на вторую запишет врач. О повторной прививке пришлют СМС-напоминание.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Вакцинация занимает не меньше часа.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Осмотр врача – 10 минут, подготовка препарата – порядка 15 минут, так как вакцина хранится замороженной.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Препарат размораживают сразу для пяти пациентов, когда они прошли осмотр, так как в одной ампуле – пять доз.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Наблюдение после прививки и осмотр займет полчаса. Пациенту выдадут сертификат о прохождении вакцинации.
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