РИАМО - 5 дек. Эффективность иммунной защиты против вируса SARS-CoV-2 пока недостаточно изучена, ученые на текущий момент не могут точно сказать, насколько часто может возникать повторное заражение, пишет «Российская газета».

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отметил, что ключевыми звеньями развития реинфекции являются состояние иммунной системы человека во время второй встречи с возбудителем и выраженность вирусной нагрузки — количество вируса, попавшее в организм.

«Чтобы доказать, что заражение является повторным, нужно провести исследование геномов выделенных вирусов — секвенирование. Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования, а не рецидива первичной инфекции», — сказал Лебедев.

Специалист подчеркнул, что организм человека отвечает на проникновение вируса выработкой антител — именно их выявление и позволяет установить факт заражения.

Тем не менее, по его словам, наличие антител не всегда означает наличие иммунитета. Многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции, но не наличия иммунной защиты организма.

«Защитной функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку, а точнее — к его рецептор-связывающему домену (RBD)», — заключил эксперт.​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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