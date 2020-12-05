РИАМО - 5 дек. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что зимой в рацион нужно включать белковую пищу, как можно больше овощей, зелени и фруктов, это поможет поддержать здоровье, сообщает в субботу Nation News.
Врач подчеркнула, что зимой тело тратит много энергии на согревание. Поэтому стоит есть мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, которые содержат много белка.
Она добавила, что в небольшом количество можно есть орехи. Два-три раза в неделю стоит употреблять морепродукты и рыбу.
Кроме того, стоит включить в рацион сало в небольших количествах. Оно повышает иммунитет, в нем содержатся полезные жиры. При этом вреда фигуре от сала не будет: организму нужно больше энергии, чтобы его переварить, чем содержится калорий в самом продукте. Рекомендуется есть по 20 граммов в день.
По словам Русаковой, обычно у людей нет дефицита витамина С, потому что его много в продуктах промышленного производства. Но если хочется получить натуральную дозу витамина, то стоит есть больше зелени, овощей и фруктов.
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