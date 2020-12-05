РИАМО - 5 дек. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что зимой в рацион нужно включать белковую пищу, как можно больше овощей, зелени и фруктов, это поможет поддержать здоровье, сообщает в субботу Nation News.

Врач подчеркнула, что зимой тело тратит много энергии на согревание. Поэтому стоит есть мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, которые содержат много белка.

«По возможности нужно включать сезонные овощи и фрукты, потому что они источник пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, которые способствуют повышению иммунитета», — сказала Русакова.

Она добавила, что в небольшом количество можно есть орехи. Два-три раза в неделю стоит употреблять морепродукты и рыбу.

Кроме того, стоит включить в рацион сало в небольших количествах. Оно повышает иммунитет, в нем содержатся полезные жиры. При этом вреда фигуре от сала не будет: организму нужно больше энергии, чтобы его переварить, чем содержится калорий в самом продукте. Рекомендуется есть по 20 граммов в день.

По словам Русаковой, обычно у людей нет дефицита витамина С, потому что его много в продуктах промышленного производства. Но если хочется получить натуральную дозу витамина, то стоит есть больше зелени, овощей и фруктов. ​